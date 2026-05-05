05 мая, 14:40

Экономика

Путин заявил, что автопром проходит через непростые времена

Российская автомобильная промышленность проходит через непростые времена, но автоконцерн "КамАЗ" с ними справляется. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором компании Сергеем Кологиным.

Прошлая личная встреча президента с руководителем "КамАЗа" прошла в начале декабря 2025 года во время торжественной церемонии вручения госнаград. До этого Путин и Кологин общались в 2019 году в Татарстане. Тогда они обсудили развитие и модернизацию компании, а также подготовку квалифицированных специалистов на ее базе.

Ранее стало известно, что "КамАЗ" рассматривает вариант внедрения на производстве 4-дневного графика с 1 июня. Решение может быть принято из-за снижения продаж тяжелых грузовиков в России. В компании в качестве причин также назвали "слабые перспективы" роста рынка и "давление остатков завезенной техники" от китайских производителей.

При этом подчеркивалось, что речи о переходе на 3-дневный рабочий график не идет. Окончательное решение будет принято по итогам оценки результатов продаж за апрель и май.

В России сократился выпуск легковых и грузовых машин

