Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:50

Город

Около 550 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 550 тысяч газовых плит проверили специалисты в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что это свыше 30% от всего числа газовых плит в столице. При выявлении небольших неполадок газовики устраняют их сразу. Если обнаруживаются значительные нарушения, специалисты исключают угрозу безопасности и дают советы по дальнейшему ремонту и эксплуатации.

Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится в городе каждый год. В столице газовые плиты есть у 1,8 миллиона семей. Ответственность за замену и содержание газового оборудования несут собственники и наниматели квартир.

Каждые 10–12 лет необходимо менять такую плиту, так как за это время происходит износ кранов, деформация рассекателей горелок и нарушение теплоизоляции духовки. Кроме того, у всех газовых плит должна быть система "газ-контроль", приостанавливающая подачу газа, если огонь в горелке потух.

Сведения о датах и времени проверок есть на сайте Мосгаза и на стендах в подъездах жилых домов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования. В частности, физическим лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, должностным – от 25 до 100 тысяч, юрлицам – от 200 до 500 тысяч. Санкции могут вырасти, если нарушения приведут к аварии или создадут угрозу жизни и здоровью окружающих.

Газовые компании смогут приостанавливать подачу газа в квартиру за нарушение безопасности

Читайте также


городЖКХ

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика