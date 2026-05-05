Около 550 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Около 550 тысяч газовых плит проверили специалисты в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что это свыше 30% от всего числа газовых плит в столице. При выявлении небольших неполадок газовики устраняют их сразу. Если обнаруживаются значительные нарушения, специалисты исключают угрозу безопасности и дают советы по дальнейшему ремонту и эксплуатации.

Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится в городе каждый год. В столице газовые плиты есть у 1,8 миллиона семей. Ответственность за замену и содержание газового оборудования несут собственники и наниматели квартир.

Каждые 10–12 лет необходимо менять такую плиту, так как за это время происходит износ кранов, деформация рассекателей горелок и нарушение теплоизоляции духовки. Кроме того, у всех газовых плит должна быть система "газ-контроль", приостанавливающая подачу газа, если огонь в горелке потух.

Сведения о датах и времени проверок есть на сайте Мосгаза и на стендах в подъездах жилых домов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования. В частности, физическим лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, должностным – от 25 до 100 тысяч, юрлицам – от 200 до 500 тысяч. Санкции могут вырасти, если нарушения приведут к аварии или создадут угрозу жизни и здоровью окружающих.

