Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 15:20

Общество

Россиянам напомнили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ответственность за нарушение правил использования газового оборудования предусмотрена одноименной статьей 9.23 КоАП РФ, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT.

В соответствии с нормами собственники могут быть оштрафованы за несвоевременное проведение технического обслуживания газового оборудования. В частности, для физических лиц сумма санкций варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 25 до 100 тысяч, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

"Если мы говорим об уклонении собственника от заключения договора на техобслуживание, о недопуске газовщиков в квартиру для проверки оборудования, а также о необновлении или неустановке газовых приборов при наличии такой обязанности, штрафы аналогичны", – предупредил Колунов.

Более того, если одно из этих нарушений приводит к аварии или создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, штрафы увеличиваются, продолжил парламентарий. Например, физическим лицам могут предписать выплатить от 50 до 150 тысяч рублей, должностным – от 200 до 500 тысяч и юрлицам – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал график проверок газовых плит в 2026 году. Плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда проводится ежегодно специалистами. Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах во дворах и подъездах. Также уточнить дату можно через онлайн-сервис на сайте и в телеграм-боте.

Читайте также


обществоЖКХ

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика