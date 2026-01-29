Россиянам напомнили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ответственность за нарушение правил использования газового оборудования предусмотрена одноименной статьей 9.23 КоАП РФ, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT.

В соответствии с нормами собственники могут быть оштрафованы за несвоевременное проведение технического обслуживания газового оборудования. В частности, для физических лиц сумма санкций варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 25 до 100 тысяч, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

"Если мы говорим об уклонении собственника от заключения договора на техобслуживание, о недопуске газовщиков в квартиру для проверки оборудования, а также о необновлении или неустановке газовых приборов при наличии такой обязанности, штрафы аналогичны", – предупредил Колунов.

Более того, если одно из этих нарушений приводит к аварии или создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, штрафы увеличиваются, продолжил парламентарий. Например, физическим лицам могут предписать выплатить от 50 до 150 тысяч рублей, должностным – от 200 до 500 тысяч и юрлицам – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал график проверок газовых плит в 2026 году. Плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда проводится ежегодно специалистами. Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах во дворах и подъездах. Также уточнить дату можно через онлайн-сервис на сайте и в телеграм-боте.