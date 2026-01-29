Форма поиска по сайту

Силуанов: развитие Домодедово являлось одним из условий сделки по продаже аэропорта

Глава Минфина рассказал об одном из условий сделки по продаже аэропорта Домодедово

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что одним из главных условий при заключении сделки по продаже Домодедово стало наличие у аэропорта Шереметьево опыта управления авиаузлами и обязательство по дальнейшему развитию воздушной гавани.

"Покупатель, соответственно, получит хороший актив для последующего развития", – добавил министр.

По его словам, сделка была заключена в рамках решений, принятых российским кабмином о приватизации имущества. Также данная договоренность удовлетворяет условия как самого покупателя, так и продавца.

Силуанов выразил уверенность, что в ближайшее время россияне оценят и увидят улучшение качества обслуживания в Домодедово.

В прошлом году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией к бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Изначально торги должны были пройти 20 января. Однако они не состоялись, так как единственный кандидат не был допущен к аукциону. После этого покупателям предложили купить лот из 25 компаний холдинга по стартовой цене свыше 132 миллиардов рублей.

При второй попытке торгов продажа активов аэропорта проводилась по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения, то есть до свыше 66 миллиардов рублей.

29 января появилась информация о покупке ООО "Перспектива", дочерней структурой Шереметьево, активов группы "Домодедово". Стоимость сделки составила более чем 66 миллиардов рублей.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что покупка Домодедово была реализована на деньги его аэропорта, заемные средства не привлекались. При этом выяснилось, что Внуково тоже хотело купить активы Домодедово. Однако после воздушная гавань отказалась от участия в торгах, указав, что не готова платить 72 миллиарда рублей.

Василенко также уточнил, что сотрудники Домодедово после смены собственника смогут сохранить свои рабочие места, соцгарантии и зарплату. По его словам, обеспечение гарантии стабильной деятельности работников купленной воздушной гавани позволит сохранить устойчивую работу аэропорта и сформировать благоприятные условия для операционной деятельности авиационных и коммерческих партнеров.

"Деньги 24": эксперт рассказал о ходе аукциона по продаже Домодедово

экономикатранспорт

