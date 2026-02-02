Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 16:09

Общество

Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам

Фото: depositphotos/kasto

Рособрнадзор направил предостережения 11 вузам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о нарушениях обязательных требований, что недопустимо. Одновременно с этим предложены меры, чтобы соблюдать данные нормы в рамках федерального госконтроля.

Предостережения получили следующие университеты:

  • АНО ВО "Московский международный университет";
  • ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина";
  • ЧОУ ВО "Институт международных связей";
  • НОУ ВО "Столичная финансово-гуманитарная академия";
  • ЧУ ВО "Московская академия предпринимательства";
  • НОУ ВО "Институт театрального искусства имени П.М. Ершова";
  • ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта";
  • НОУ ВО "Уральский институт коммерции и права";
  • ЧОУ ВО "Камский институт гуманитарных и инженерных технологий";
  • ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина";
  • ЧОУ ВО "Московский университет имени С.Ю. Витте".

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре надзорных мероприятий.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения 3 российским вузам в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Ведомство призвало принять необходимые меры. При этом проблема также заключалась в несоблюдении обязательных требований.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика