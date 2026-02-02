02 февраля, 16:09Общество
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам
Фото: depositphotos/kasto
Рособрнадзор направил предостережения 11 вузам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идет о нарушениях обязательных требований, что недопустимо. Одновременно с этим предложены меры, чтобы соблюдать данные нормы в рамках федерального госконтроля.
Предостережения получили следующие университеты:
- АНО ВО "Московский международный университет";
- ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина";
- ЧОУ ВО "Институт международных связей";
- НОУ ВО "Столичная финансово-гуманитарная академия";
- ЧУ ВО "Московская академия предпринимательства";
- НОУ ВО "Институт театрального искусства имени П.М. Ершова";
- ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта";
- НОУ ВО "Уральский институт коммерции и права";
- ЧОУ ВО "Камский институт гуманитарных и инженерных технологий";
- ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина";
- ЧОУ ВО "Московский университет имени С.Ю. Витте".
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре надзорных мероприятий.
Ранее Рособрнадзор вынес предостережения 3 российским вузам в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Ведомство призвало принять необходимые меры. При этом проблема также заключалась в несоблюдении обязательных требований.