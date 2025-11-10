10 ноября, 12:37Общество
Рособрнадзор вынес предостережения 10 вузам
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рособрнадзор вынес предостережения 10 вузам в России о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, предостережения получили Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Московская международная академия, Национальный институт бизнеса и Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского. А также:
- Ставропольский государственный аграрный университет;
- Оренбургский государственный аграрный университет;
- Народный университет;
- Институт деловой карьеры;
- Академия управления и производства;
- Сибирский университет потребительской кооперации.
Ведомство рекомендовало принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля.
Ранее стало известно, что российские вузы в 2027 году планируют перевести на новую модель высшего образования. Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев уточнил, что для этого министерство готовит системные изменения, требующие поправок в закон об образовании.
Новую модель уже тестируют шесть университетов в пилотном режиме, среди которых Московский авиационный институт и Московский педагогический государственный университет.