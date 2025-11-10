Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 12:37

Общество

Рособрнадзор вынес предостережения 10 вузам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор вынес предостережения 10 вузам в России о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, предостережения получили Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Московская международная академия, Национальный институт бизнеса и Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского. А также:

  • Ставропольский государственный аграрный университет;
  • Оренбургский государственный аграрный университет;
  • Народный университет;
  • Институт деловой карьеры;
  • Академия управления и производства;
  • Сибирский университет потребительской кооперации.

Ведомство рекомендовало принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля.

Ранее стало известно, что российские вузы в 2027 году планируют перевести на новую модель высшего образования. Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев уточнил, что для этого министерство готовит системные изменения, требующие поправок в закон об образовании.

Новую модель уже тестируют шесть университетов в пилотном режиме, среди которых Московский авиационный институт и Московский педагогический государственный университет.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика