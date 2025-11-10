Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор вынес предостережения 10 вузам в России о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, предостережения получили Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Московская международная академия, Национальный институт бизнеса и Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского. А также:



Ставропольский государственный аграрный университет;

Оренбургский государственный аграрный университет;

Народный университет;

Институт деловой карьеры;

Академия управления и производства;

Сибирский университет потребительской кооперации.

Ведомство рекомендовало принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля.

Ранее стало известно, что российские вузы в 2027 году планируют перевести на новую модель высшего образования. Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев уточнил, что для этого министерство готовит системные изменения, требующие поправок в закон об образовании.

Новую модель уже тестируют шесть университетов в пилотном режиме, среди которых Московский авиационный институт и Московский педагогический государственный университет.