Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования с 2027 года

В 2027 году российские вузы планируют перевести на новую модель высшего образования, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.

Афанасьев уточнил, что для этого министерство готовит системные изменения, требующие поправок в закон об образовании.

"Законопроект соответствующий подготовлен, проходит закрытое пока обсуждение, будет вынесен на общее обсуждение", – сказал замминистра.

Изменения осуществляются в соответствии с указом президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования.

С мая 2023 года новую модель уже тестируют шесть университетов в пилотном режиме, среди которых Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Нововведения включают разделение на базовое и специализированное высшее образование, а также включение аспирантуры в отдельный вид профессионального образования, нацеленный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

