Свыше 13 тысяч московских школьников посетят ведущие предприятия столицы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столице стартовала масштабная программа образовательных экскурсий более чем для 13 тысяч учащихся предпрофессиональных классов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект поможет школьникам определиться с будущей профессией и получить практический опыт на ведущих предприятиях города.

"Одна из задач предпрофессионального образования – помочь старшеклассникам выбрать подходящий вуз, направление и факультет по интересам и, как следствие, карьерный путь", – отметила вице-мэр.

Ракова уточнила, что с предпрофессиональными классами сотрудничают свыше 300 партнеров, включая "Ростех", "Роскосмос" и "Газпром-Медиа Холдинг". Они проводят встречи, на которых школьники могут получить новые навыки, а также советы от специалистов ведущих компаний.

В рамках программы ученики медицинских классов посетят более 150 медучреждений, где увидят работу современного оборудования и пообщаются с практикующими врачами. Будущие инженеры отправятся на 90 высокотехнологичных производств, включая предприятия "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом", где познакомятся с созданием вертолетов, ракетных двигателей и пообщаются с экспертами.

Заммэра подчеркнула, что школьники из медиаклассов будут изучать работу телеканалов, киностудий и радиостанций, а также применят знания на практике – снимут репортажи и напишут статьи о городских событиях.

Учащиеся IТ-классов будут осваивать программирование в компании "1С" и "Школе 21" Сбера. Особенностью этого года стала практика в новом формате: материалы, созданные старшеклассниками, публикуются на площадках индустриальных партнеров.

