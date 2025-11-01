Московские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по химии

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Школьники из Москвы успешно выступили на Международной олимпиаде по химии имени Каныша Сатпаева в Казахстане, завоевав три золотые медали, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В департаменте уточнили, что победителями стали Игорь Устинов из школы № 1329 и Михаил Панин из школы № 1535. Третье золото завоевал Петр Воронченок из школы на проспекте Вернадского.

Участникам олимпиады, которая проходила с 27 октября по 1 ноября, предстояло справиться с задачами по кристаллохимии и термохимии. Также школьники демонстрировали знание механизмов органических реакций, выводили термодинамические формулы и работали с проекционными формулами Фишера.

