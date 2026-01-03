03 января, 09:06Транспорт
Железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена после аномального снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги.
Отмечается, что специалистами было восстановлено электроснабжение контактной сети, а также автоматических систем, которые регулируют движение поездов.
Более тысячи человек устраняли последствия непогоды. Приняты все меры для восстановления движения и сокращения задержек поездов.
Ранее 55 поездов задерживались на Северо-Кавказской железной дороге из-за аномального снегопада в Краснодарском крае. Изменилось и время отправления некоторых поездов. Пассажирам предоставили возможность вернуть и переоформить билеты без дополнительных сборов.