03 января, 08:30

Общество
Гастроэнтеролог Шелипова: специи в имбирных пряниках помогают работе ЖКТ

Специи – друг иммунитета: чем могут быть полезны имбирные пряники

Имбирное печенье и пряники – традиционное угощение на Новый год и Рождество. Причем они могут не только поднять настроение, но и быть полезными для иммунитета, отметили эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

С медом и корицей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Традиция печь на Новый год расписные имбирные пряники пришла в Россию из Европы, а придать выпечке насыщенный вкус и аромат помогают пряности. В сезон праздников в Сети можно найти немало рецептов, которыми делятся пользователи. Например, пряники с разнообразными специями: для теста можно брать любимые пряности в любой комбинации – молотый имбирь, гвоздика, бадьян, кардамон, корица, мускатный орех.

В сотейник нужно положить две столовых ложки меда, 100 граммов сахара и 30 граммов сливочного масла. На маленьком огне подогреть смесь, пока сахар полностью не растворится. В кастрюлю добавить специи и соду, перемешать. Затем влить одно яйцо, всыпать 400 граммов просеянной пшеничной муки и замесить тесто. Сформировать из него шар, завернуть в пищевую пленку и оставить на 30–40 минут.

Далее раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать печенье формочками. Выпекать при 180°C 12–15 минут, не допуская подгорания. Декорировать пряники можно готовыми кондитерскими украшениями или самостоятельно приготовить глазурь из яичного белка с несколькими каплями лимонного сока и сахарной пудрой.

Также можно приготовить имбирное печенье с трещинками: в миске соединить 60 граммов размягченного сливочного масла и 50 граммов сахара, взбить до легкой пышной массы. Далее ввести 25 граммов меда, одно яйцо и продолжать взбивать миксером. После этого нужно добавить корицу, гвоздику, мускатный орех и щепотку соли. 30 граммов свежего имбиря очистить и натереть на мелкой терке, вмешать в массу. После этого нужно просеять муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто, завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на пару часов.

Охлажденное тесто разделить на 10 равных частей, скатать из каждой шарик и обвалять в сахаре, а затем – в сахарной пудре. Выложить заготовки на противень и выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 15 минут.

Поддержка иммунитета и помощь ЖКТ

Фото: 123RF.com/nsit0108

Имбирь и другие специи, входящие в состав рождественских пряников или печенья, приносят пользу организму, однако важно умеренное употребление выпечки: примерно два пряника раз в несколько дней при условии сбалансированного питания и непревышения индивидуальной суточной нормы калорий, рассказала Москве 24 врач-терапевт, гастроэнтеролог, главный врач санатория Алла Шелипова.

Имбирь – специя с реальной доказательной базой: он улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит. Также имбирь может усиливать выработку пищеварительных ферментов, из-за чего блюда со специями нередко переносятся легче, чем та же еда без них.
Алла Шелипова
врач-терапевт, гастроэнтеролог, главный врач санатория

При этом из-за небольшого количества имбиря в пряниках не стоит ожидать выраженного лечебного эффекта: в этом блюде он работает больше как поддержка для пищеварения, отметила эксперт.

Подобное лакомство рекомендуется употреблять с теплым чаем без сахара или с травяным настоем (мята, фенхель, ромашка). По словам терапевта, тепло способствует пищеварению и не усиливает скачки глюкозы в крови. Также допустим кофе, но в небольшом количестве и не натощак: в противном случае в сочетании со сладкими пряниками напиток может усилить изжогу и сердцебиение.

"Имбирную выпечку лучше есть после основного приема пищи, а не на пустой желудок. Тогда влияние на уровень сахара будет меньше", – указала специалист.

Гастроэнтеролог напомнила, что пряники не диетический продукт. Сочетание сахара и белой муки способно привести к росту уровня глюкозы в крови, усилению хронических заболеваний (сахарный диабет, непереносимость компонентов) и тяге к сладкому.

Однако у таких угощений есть и опасные стороны, например аллергия, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Наиболее популярными раздражителями являются яйца и молоко, которые могут приводить к сыпи, отеку и диарее. Также если в глазури или в тесте есть орехи и арахис, то людям с их непереносимостью лучше отказаться от пряников, уточнила эксперт.

Если после употребления пряников со специями ощущается затруднение дыхания, отек губ, языка, лица или острая режущая боль в животе, нужно обратиться в больницу. Залетова отметила, что все эти признаки могут указывать на тяжелую аллергическую реакцию.

По словам эксперта, популярное лакомство таит в себе и ряд других опасностей.

Сахар и мед или патока – это пища для газообразующих бактерий в кишечнике. Пшеничная мука, которая содержит глютен, может вызывать проблемы у людей с его непереносимостью. Жиры, особенно маргарин, тяжелы для пищеварения и могут вызвать изжогу. Пряности в большом количестве могут раздражать слизистую желудка, если уже есть хронический гастрит.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке

В случае, если после употребления регулярно возникают сильная изжога, вздутие, метеоризм, спазмы, тошнота, это может указывать на синдром раздраженного кишечника, добавила она.

Полезные пряники

Фото: depositphotos/VadimVasenin

По словам гастроэнтеролога Аллы Шелиповой, с точки зрения превентивной медицины полезный пряник – это тот, который не вызывает тяжести, резких скачков сахара и раздражения ЖКТ. Готовить такое угощение рекомендуется из цельнозерновой пшеничной или овсяной муки, при необходимости использовать безглютеновую смесь. Количество яиц можно сократить до одного или отдать предпочтение его растительной альтернативе, а вместо сливочного масла добавить оливковое или кокосовое холодного отжима.

Подсластителем может быть кокосовый сахар или небольшое количество финикового сиропа, мед – по желанию. Корицы и имбиря стоит добавлять до половины чайной ложки, кардамона и гвоздики – по щепотке. Дополнительно можно добавить разрыхлитель без фосфатов.

"Такой состав снижает гликемическую нагрузку, поддерживает пищеварение и сохраняет насыщенный вкус без избыточного воздействия на организм", – добавила врач.

Однако специалист подчеркнула, что даже при "полезном" способе приготовления пряники с имбирем все же остаются десертом, который не стоит есть в большом количестве.

