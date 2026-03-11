Форма поиска по сайту

11 марта, 18:18

Общество

Суд в Москве отказал мужчине в пожизненной бесплатной пицце за тату с логотипом

Фото: depositphotos/fudio

Мещанский суд Москвы отказал жителю города Дмитрию Мезенцеву в праве ежегодно получать 100 бесплатных пицц в обмен на татуировку с логотипом заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на решение.

В 2018 году москвич принял участие в рекламной акции пиццерии Domino's "Доминос навсегда". Согласно ее условиям, первые 350 человек, которые сделали на видимой части тела тату с логотипом организатора, должны получать 100 подарочных промокодов на протяжении 100 лет.

Сама татуировка должна была иметь длину не менее 2 сантиметров и строго соблюденные пропорции, а также находиться на видном месте. Каждый год нужно было лично подтверждать ее наличие и подлинность.

Мезенцев выполнил все условия акции, однако в декабре 2022 года выданный промокод перестал действовать. При попытке осуществить заказ сайт, а также приложение выдавало техническую ошибку. При этом неоднократные обращения в техническую поддержку оставались без ответа, а письма на электронную почту были проигнорированы.

В июле 2023 года мужчина обратился с досудебной претензией, но в пиццерии, несмотря на получение письма, ее проигнорировали и не выполнили требования. Тогда Мезенцев обратился в суд с исковым заявлением к компании – он потребовал исполнять условия акции и настаивал на компенсации морального вреда.

Однако в суде решили, что компания имеет право вносить изменения в правила акции или прекратить ее проведение, если по какой-то причине любой ее аспект не может проводиться так, как это запланировано.

Помимо этого, закон "О защите прав потребителей" не распространяется на отношения, которые связаны непосредственно с проведением рекламных акций. Из-за этого его положения о компенсации морального вреда не могут быть применены к данной ситуации.

Отмечается, что Мезенцев подал апелляцию на судебное решение, однако ее отклонили.

Ранее сообщалось, что американская певица Кэти Перри (настоящее имя – Кэтрин Хадсон. – Прим. ред.) проиграла суд австралийскому дизайнеру Кэти Перри (настоящее имя – Кэти Тейлор. – Прим. ред.). Верховный суд Австралии постановил, что торговая марка дизайнера не нарушает закон о товарных знаках, а также не вводит потребителей в заблуждение из-за сходства с именем певицы.

