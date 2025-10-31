Рабочий из Ханты-Мансийска по ошибке получил 13-ю зарплату с шестью нулями

Фото: depositphotos/Keola

Житель Ханты-Мансийска Владимир Рычагов по ошибке получил на счет более 7 миллионов рублей в качестве зарплаты. Они предназначались для еще 34 сотрудников, сообщает сайт "Комсомольская правда – Югра".

По данным издания, после новогодних праздников рабочий филиала компании "Северавтодор" обнаружил на своем счету отпускные в размере 40 тысяч рублей, а также 7 112 000 рублей с пометкой "зачисление заработной платы". Сперва он даже не осознал, что произошло – несколько раз открыл и закрыл приложение онлайн-банка.

После этого мужчине начали поступать звонки из Службы безопасности компании. Его просили вернуть деньги, но сотрудник подробно изучил в интернете информацию о подобных случаях и пришел к выводу, что при технической ошибке он не обязан возвращать средства.

В ответ на это, по словам Рычагова, последовали угрозы со стороны компании. Тогда он уволился, сменил номер телефона, купил автомобиль и вместе с семьей переехал из Ханты-Мансийска в Хабаровск, сохранив доступ к деньгам.

Однако компания инициировала судебное разбирательство. Юристы обвинили бывшего работника в сговоре с бухгалтером. Банковские счета Рычагова оказались арестованы, хотя вскоре этот арест был снят из-за отсутствия состава преступления.

Исполняющий обязанности генерального директора АО "ГК "Северавтодор" Роман Тудачков утверждал, что перечисления 13-й зарплаты и вовсе не было. Также он подчеркивал, что компания работает в рамках правовой системы.

Юристы утверждают, что мужчине не грозит уголовное дело, однако вернуть деньги он обязан. Позднее в отделение судебных приставов вновь поступил исполнительный документ о наложении ареста на счета Рычагова.

"На основании исполнительного документа судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, в рамках которого приняты меры для исполнения решения суда", – рассказала журналистам начальник отделения судебных приставов в Ханты-Мансийске Мария Баженова.

В публикации отмечается, что Рычагов не согласен с таким решением и намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда.

Как пояснила изданию "Абзац" эксперт по трудовому праву Ольга Петрова, работник имеет полное право не возвращать начисления от компании, если судом будет установлено, что переплата произошла не в результате счетной ошибки.

"Ошибка имеет два разных понятия. Счетная прямо указана в Трудовом кодексе в конкретной статье. Любая другая, по мнению организации, ошибка законом не предусмотрена для возврата. В этом случае суд разбирается на основании законодательства", – заявила Петрова.

Эксперт уточнила, что при ошибочном перечислении средств работодателю необходимо доказать наличие именно счетной ошибки, например технического сбоя в системе расчетов. Если же перечисленная сумма будет квалифицирована как премия, то финансовые потери остаются на стороне компании.

Ранее рабочие челябинского завода получили зарплату за декабрь в стократном размере. Одному из сотрудников пришло 5 миллионов рублей вместо 50 тысяч, второму – 8 миллионов рублей. Журналисты считают, что это могло произойти из-за технической ошибки.