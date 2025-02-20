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20 февраля, 09:15

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РИА Новости: москвичка купила косметику за 450 рублей, а у нее списали 447 тысяч

Москвичка купила косметику за 450 рублей, а у нее списали 447 тысяч – СМИ

Фото: depositphotos/LDProd

Жительница Москвы обратилась в полицию после инцидента с покупкой сыворотки для ресниц почти за полмиллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая в беседе с полицейскими рассказала, что оформила покупку через мобильное приложение. Затем женщина забрала заказ стоимостью 450 рублей, но с карты у нее пропало 447 тысяч рублей. В банковском приложении было указано, что эта сумма списалась именно за приобретенную сыворотку.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске. Там из-за предположительной ошибки бухгалтерии рабочие одного из заводов получили зарплату за декабрь 2024 года в стократном размере.

При примерной месячной зарплате в 50 тысяч рублей кто-то получил 5 миллионов рублей, а другому было начислено 8 миллионов. Эксперты отмечали, что заводу будет непросто вернуть средства, если рабочие откажутся возвращать ошибочно начисленные деньги.

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