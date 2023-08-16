Банк Ирландии исправил сбой, из-за которого люди ошибочно получили 1 000 евро

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В Ирландии банк устранил неполадки и принес извинения за сбой в работе системы, из-за которого несколько клиентов, не имея средств на своих счетах, могли снять по 1 000 евро в банкоматах. Из-за "технической ошибки" люди не могли воспользоваться банковскими сервисами. Об этом пишет The Telegraph.

"Наши команды восстановили эти услуги за ночь, и сегодня утром все услуги доступны клиентам", – сказано в сообщении банка.

По информации представителей Bank of Ireland, любые средства, которые были сняты со счетов в банкоматах или переведены в другие банки, все равно спишутся с их счетов.

"Совершенные ночью переводы могут прийти в течение дня", – добавили в банке.

Во вторник, 15 августа, в дневное время суток банк предупредил клиентов, что произошла ошибка с его приложением и сайтом после того, как поступило огромное количество жалоб от пользователей, что они не могли перевести средства. Уже к вечеру клиенты заметили, что у них появилась возможность снять наличные в банкоматах, несмотря на небольшое количество денег на их счетах. На опубликованных в Сети кадрах видно, как за ночь скопились очереди у банкоматов по всей Ирландии. В связи с этим охранникам приказали увести людей от пунктов выдачи наличными, чтобы никто не воспользовался перечисленными по ошибке деньгами.

Несмотря на принятые меры, тысячи ирландцев успели снять деньги. Пока о размере ущерба не сообщается.

Ранее Верховный суд поддержал волгоградца, купившего люксовые вещи на сайте ЦУМ в 846 раз дешевле реальной стоимости. Он смог сделать это из-за технического сбоя в приложении. В общей сложности он приобрел 19 предметов.

Сбой произошел на сайте и в приложении Райффайзенбанка