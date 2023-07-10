13:17Технологии
Сбой произошел в работе приложения Райффайзенбанка
Фото: depositphotos/tatsianama
Сбой произошел в работе мобильного приложения Райффайзенбанка, у пользователей появились сложности со входом в онлайн-банк.
"Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее", – следует из текста сообщения при попытке зайти в приложение.
Райффайзенбанк является дочерней компанией австрийского Raiffeisen Bank International AG. Кредитная организация начала деятельность на территории России в 1996 году.
В конце июня масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. На тот момент многие пользователи не могли зайти в приложение.
До этого неполадки зафиксировали в работе мобильного интернета оператора "Билайн". Жалобы также поступали по работе домашнего интернета.
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