Сбой произошел в мобильном приложении банка "Тинькофф"

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Некоторые пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"У небольшой части клиентов могут наблюдаться проблемы с частью операций в мобильном приложении, мы сейчас работаем над их скорейшим устранением", – поделились в компании.

При попытке осуществить перевод между счетами "Тинькофф Банка" появляется окно: "По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее". Функция перевода по системе быстрых платежей в приложении сейчас также не работает.

Похожая ситуация в мобильном приложении банка "Тинькофф" произошла в начале месяца, 6 июня. На тот момент пользователи не могли перевести денежные средства по СБП. Кроме того, у клиентов не получалось перевести средства с карт "Тинькофф" на карту стороннего банка, а также осуществить перевод между счетами.

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