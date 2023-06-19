15:01Технологии
Сбой произошел в мобильном приложении банка "Тинькофф"
Фото: 123RF/stlegat
Некоторые пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"У небольшой части клиентов могут наблюдаться проблемы с частью операций в мобильном приложении, мы сейчас работаем над их скорейшим устранением", – поделились в компании.
При попытке осуществить перевод между счетами "Тинькофф Банка" появляется окно: "По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее". Функция перевода по системе быстрых платежей в приложении сейчас также не работает.
Похожая ситуация в мобильном приложении банка "Тинькофф" произошла в начале месяца, 6 июня. На тот момент пользователи не могли перевести денежные средства по СБП. Кроме того, у клиентов не получалось перевести средства с карт "Тинькофф" на карту стороннего банка, а также осуществить перевод между счетами.
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