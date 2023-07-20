Сбер ограничил работу веб-версии своего мобильного банка

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Проведение некоторых операций временно ограничено в браузерной версии сервиса "Сбербанк Онлайн". Это следует из уведомления, всплывающего при попытке зайти в личный кабинет через сайт банка.

"В связи с проведением технологических работ ряд операций недоступен в полном объеме, приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Между тем при входе в мобильное приложение Сбербанка подобное сообщение не высвечивается.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Сбер планирует запустить платежные стикеры в массовое использование. Сначала банк выпустит до полумиллиона стикеров, а затем будет ориентироваться на клиентский спрос.

