17:49Технологии
Сбербанк запустит платежные стикеры в массовое использование в ближайшие дни
Фото: 123RF/fabiobalbi
Сбербанк планирует запустить платежные стикеры в массовое использование в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правления Сбера Кирилла Царева.
Помимо классических стикеров будут выпущены варианты с героями "Союзмультфильма", сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По информации пресс-службы организации, планируется выпуск до полумиллиона стикеров, затем будут ориентироваться на клиентский спрос.
Тестовые испытания платежного стикера прошли в декабре. Царев тогда объяснял, что стикер приклеивается на телефон и позволяет расплачиваться касанием. Уточнялось, что продукт проходит тестирование, так как необходимо понять, насколько стабильно проходит оплата подобным образом, и не прерывается ли сигнал от стикера.
Также Сбербанк запустил в своем мобильном приложении сервис, позволяющий определить мошеннические сайты. Воспользоваться функцией можно, обновив приложение на Android и iOS до последней версии.
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