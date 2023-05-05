Сбербанк запустил в приложении сервис для определения сайтов мошенников

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Сбербанк запустил в своем мобильном приложении сервис, позволяющий определить мошеннические сайты. Об этом сообщается в телеграм-канале банковской организации.

"Если вам прислали ссылку на незнакомый ресурс, найдите в приложении раздел "Безопасность", затем выберите "Проверка сайтов". Вставьте подозрительную ссылку – и мы подскажем, не расставлены ли на этом сайте ловушки злоумышленников", – говорится в сообщении.

Воспользоваться функцией можно, обновив приложение на Android и iOS до последней версии.

Ранее пользователи приложения Сбербанка пожаловались на списание бонусов "Спасибо" банком при отсутствии транзакций. При этом в банковской организации пояснили, что случаи не носят массовый характер. Списание бонусов могло произойти из-за нарушения правил программы или истечения срока их хранения.

