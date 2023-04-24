Сбербанк запустил переводы по номеру счета в юанях по России

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Сбербанк запустил переводы по номеру счета в китайских юанях по России и в белорусских рублях в банки Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы финансовой организации.

"Для перевода необходим сберегательный счет в соответствующей валюте, который можно открыть в "Сбербанк онлайн", – объяснили в банке.

Комиссия на такой перевод составляет 1% от суммы переводимой валюты. Финансовую операцию можно произвести в веб-версии или мобильном приложении "Сбербанк онлайн" на устройствах Android.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выплатит рекордные дивиденды по итогам 2022 года. Всего на выплаты будет направлено 595 миллиардов рублей: по 25 рублей на каждую акцию. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что это рекордный показатель за всю историю финансовой организации. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 мая.