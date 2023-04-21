Сбербанк выплатит рекордные дивиденды по итогам 2022 года

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Акционеры Сбербанка одобрили выплату повышенных дивидендов держателям ценных бумаг по итогам 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ и главу наблюдательного совета банка Антона Силуанова.

Всего на выплаты дивидендов будет направлено 565 миллиардов рублей, это 25 рублей на каждую акцию. По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, это рекордный показатель за всю историю финансовой организации.

Отмечается, что реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 11 мая.

Ранее Сбербанк в сети своих терминалов эквайринга увеличил лимиты на покупки по картам без необходимости вводить пароль. Так, на некоторых POS-терминалах банка ПИН-код не требуется вводить при сумме до 3 тысяч рублей. Раньше лимит составлял 1 тысяч рублей.

