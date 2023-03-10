Сбербанк увеличил лимит покупок по картам без пароля

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Сбербанк тестирует в сети своих терминалов эквайринга повышенные лимиты на покупки по картам без необходимости вводить пароль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

Так, в Москве на некоторых POS-терминалах Сбера при оплате покупки на сумму от двух до трех тысяч рублей уже не требуется вводить PIN-код. Раньше лимит был установлен на отметке в тысячу рублей.

"Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций", – пояснили в Сбербанке.

Отмечается, что нововведение будет работать и с картами других банков. Тем не менее в кредитной организации не уточнили, как широко оно внедрено и каким в итоге будет верхний порог суммы, не требующей пароля.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов в России. Данное решение в кредитной организации объяснили усилением требований к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов.



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