Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов в РФ

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Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов в России, сообщает РИА Новости.

"Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам – юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе банка уточнили, что организация столкнулась с большим количеством новых заявок на открытие счетов.

В связи с усилением требований к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, Райффайзенбанк решил временно обслуживать только те операции, которые уже действуют. Также организация намерена обеспечить исполнение валютных платежей существующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства России и банковской практики.

Изменения не касаются физических лиц, заключили в банке.

Ранее сообщалось, что банкоматы Райффайзенбанка не принимают доллары и евро с 1 февраля. По словам представителей кредитной организации, решение о прекращении приема иностранной валюты связано с тем, что количество таких операций заметно снизилось в последнее время.

Однако Райффайзенбанк оставил для своих клиентов возможность вносить валюту через кассы в отделениях банка без ограничений по сумме и комиссиям.



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