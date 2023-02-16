Сбербанк запустит проект по возврату средств пострадавшим от мошенников клиентам

Фото: depositphotos/bacho123456

Сбербанк тестирует проект по возврату клиентам денежных средств, которые были переведены мошенникам. Его планируют запустить в мае, сообщил зампредседателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

"Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас в банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства", – приводит его слова ТАСС.

Кузнецов пояснил, что банковская организация научилась возвращать украденные мошенниками средства. Процедура осуществляется в упрощенном порядке через суд за один месяц. В дальнейшем срок возврата планируют сократить до нескольких дней.

Помимо этого, уточнил Кузнецов, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ позволяет замораживать средства на счету мошенника на 10 дней. После этого банк может сообщить клиенту о блокировке и провести операцию по возврату средств.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина предложила разработать систему принудительной блокировки переводов клиентов банков в пользу известных мошенников. Вместе с тем глава ЦБ подчеркнула необходимость блокировки счетов мошенников в случае их обнаружения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!