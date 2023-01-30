Юрист раскрыл новый способ интернет-мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Юрист Александр Хаминский сообщил о новом способе интернет-мошенничества. По его словам, злоумышленники начали предлагать гражданам товары по низким ценам, вынуждая при этом разу же перевести деньги. Об этом сообщает News.ru.

Специалист подчеркнул, что мошенники рекомендуют приобрести категории товаров, которые не требуют примерки. Также они предлагают перевести оплату на их карту. Некоторые люди "клюют" на низкую стоимость товара и оформляют заказ.

"Мошенники присылают товар, значительно более дешевый, зарабатывая сотни процентов прибыли. В иных случаях злоумышленники просто присваивают полученные деньги", – отметил Хаминский.

Он подчеркнул, что некоторые злоумышленники выбирают более изощренные методы и вместо номера карты присылают ссылку для оплаты. При этом они убеждают граждан, что являются самозанятыми, а деньги должны потупить на расчетный счет.

В итоге люди переходят на сайт-подменку и вводят в форму персональные сведения. Далее предоставленные данные поступают на сервер кредитного управления реального банка. В таком случае на человека может быть оформлен кредит до 100 тысяч рублей.

Чтобы снизить риск возникновения подобных ситуаций, юрист рекомендует ничего не покупать онлайн у неизвестных продавцов.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенников, которые теперь работают с вакансиями по работе.

Аферисты размещают в специальных сервисах свои вакансии. После отклика кандидата они принимают его на якобы работу и высылают договор, где нужно указать номер банковской карты.

Новый вид мошенничества зафиксировали в РФ

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