Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, которые теперь работают с вакансиями по работе. Об этом сообщает газета "Известия".

Аферисты размещают в специальных сервисах свои вакансии. После отклика кандидата, они принимают его на якобы работу и высылают договор, где нужно указать номер банковской карты. Далее им говорят передать код из смс-сообщения, который необходим для гонорара. На самом же деле таким образом мошенник похищает средства со счетов.

Эксперт по уголовному процессу компании "Актион Право" Ислам Рамазанов заявил, что подобные схемы могут работать и в другом порядке. Так, аферисты ищут жертв на площадках с резюме, звонят им и обещают принять на работу.

По словам главного специалиста отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрия Овчинникова, популярность такой схемы обмана появилась в связи с распространение в РФ удаленной работы. Мошенникам теперь не нужно тратиться на офисы и организовывать липовые собеседования.

Эксперты рекомендовали тщательно проверять всю информацию о будущем работодателей. Для этого необходимо изучить официальный сайт компании и контактные данные, которые там указаны.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что не стоит самостоятельно искать владельца банковской карты, которую случайно нашел человек. Он предупредил, что необдуманные действия с этим могут привести к неприятным последствиям.

Россия решила проблему с чипами для банковских карт – НСПК

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!