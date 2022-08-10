Эксперты назвали минусы повторного подтверждения банковских переводов

В России могут начать замораживать переводы свыше 10 тысяч рублей до повторного подтверждения операции. По информации СМИ, такую меру уже предложили Центробанку (ЦБ). Эксперты считают, что инициатива поможет уберечь часть россиян от аферистов. Однако в то же время расходы банков и их клиентов могут увеличиться. Подробнее – в материале Москвы 24.

Дополнительный пункт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заморозку переводов свыше 10 тысяч рублей до повторного подтверждения обсудили на заседании экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке. По задумке, средства временно блокируются на специальном счете, пока не будет пройдена дополнительная идентификация или не введен фиксированный ПИН-код.

Кроме переводов, это же может коснуться и получения кредитов, так как иногда их оформляют без согласия клиента. Пока для этих операций достаточно введения разового кода, который и нужен аферистам для кражи денег.

Один из участников ЭС, председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков рассказал, что присутствовавшие на заседании в целом поддержали нововведение. Мера нужна, чтобы дополнительно защитить граждан, объяснил он.

Другой член ЭС, руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева подчеркнула, что идею нужно дополнительно обсуждать. В то же время похожие инструменты защиты на маркетплейсах и сервисах объявлений показали хорошие результаты, обратила внимание эксперт.

"Конечно, динамические эскроу-счета не решат проблему мошенничества, когда жертву принуждают переводить заемные средства третьим лицам или оформляют кредит без согласия. Однако мы считаем, что в сочетании с самозапретом на выдачу кредита или займа, предлагаемым Банком России, это станет серьезным препятствием для злоумышленников и их пособников из числа сотрудников банков и МФО (микрофинансовые организации. – Прим. ред.)", – считает Лазарева.

Кроме того, на заседании ЭС предложили дать клиентам возможность оформлять заявление о мошенничестве в полицию через call-центры банков. Инициативу поддержали подавляющее большинство участников совета. Центробанк уже прорабатывает с МВД механизмы взаимодействия, рассказали в пресс-службе регулятора.

Нужно больше свободы

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 назвал инициативу о заморозке переводов до повторного подтверждения неплохой. В то же время эксперт предлагает не делать сумму в 10 тысяч рублей фиксированной для всех клиентов.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Каждый человек должен для себя принять решение, какой лимит он готов установить. К примеру, для себя я поставлю 7 тысяч рублей. И сверх него буду готов дополнительно подтверждать операцию. А кто-то установит для себя лимит в 50 тысяч рублей. Возможность регулирования лимита должна принадлежать клиентам.

Единый для всех фиксированный лимит может создать ситуацию, когда вместо 10 тысяч мошенники могут начать выманивать чуть меньшие суммы. Таким образом, они не подпадут под действие этой меры, привел пример эксперт.

Технически создание промежуточных счетов не вызовет у банков больших сложностей. Однако мера все равно может стать для них обременительной, отметил специалист. "Представьте, банк осуществляет в день сотни переводов. По половине из них клиенты будут вынуждены, например, звонить, чтобы их подтвердить. Или делать это еще каким-либо способом. Для крупных банков, у которых очень большой объем переводов, это может стать проблемой", – считает Бадалов.

Не исключены трудности и у клиентов. К примеру, если перевод придется подтверждать звонком в банк, это может занять довольно длительное время, указал экономист. Здесь все зависит от способа подтверждения, который в итоге возьмут за основу, добавил он.

Кто за это заплатит?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные барьеры, безусловно, сделают клиентов более защищенными от мошенников, сказал Москве 24 руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. В то же время эксперт согласился, что банкам необходимо сохранить баланс между безопасностью и удобством.

Сравнения с системами безопасности на маркетплейсах в данном случае будут уместны, продолжает эксперт. "Такие операции, как оплата покупок и платежи за какие-то услуги, производятся через приложения или браузер. Поэтому технически они в принципе аналогичны. И если говорить о суммах, они тоже соизмеримы. Покупки свыше 10 тысяч рублей в маркетплейсах тоже достаточно распространены. Поэтому можно проводить параллели и искать общие механизмы защиты", – сказал Ульянов.

С одной стороны, меры против мошенников уже отработаны и отлажены. С другой – могут доставить клиенту неудобства, если к ним придется прибегать чаще, предупреждает эксперт. Кроме того, неизвестно, за чей счет в итоге могут быть нововведения, добавил он.

"Подтверждение операций вполне доступно как с помощью одноразовых кодов, так и по звонку. Но представьте, что будет, если вместо одного звонка в месяц банк сделает клиенту сто. Просто потому, что большее количество операций подпадает под предложенные критерии. Это будет очень дорого", – обратил внимание Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра компании Zecurion Кредитным организациям, которые переводят деньги, необходимо будет отвести время на обзвон клиентов. Обычные СМС с подтверждением тоже стоят денег. Вопрос: а кто за это будет платить? Скорее всего, так или иначе конечные потребители. Не думаю, что люди будут очень рады повышению комиссии за операцию.

По мнению специалиста, полностью победить мошенников временной заморозкой переводов не удастся. Но даже если деньги одного из 10 клиентов получится сохранить, меру можно назвать вполне оправданной. Ведь тогда удастся спасти как минимум десятую часть от той огромной суммы денег, которую аферисты крадут у граждан, резюмировал Ульянов.