Экономист дал россиянам советы по сохранению сбережений

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Лучшим способом будет вкладывать сбережения в облигации крупных компаний с доходностью более 10% годовых или в образование. Об этом заявил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По словам эксперта, инвестировать в недвижимость сейчас достаточно опасно. Покупка может увести всю операцию в минус после переоценки по инфляции.
Что касается покупки валюты, то доллары и евро стали невыгодными, так как все фининституты ввели комиссию за счета в них, а покупка налички в банке обойдется как минимум на 10% дороже курса ЦБ, добавил финансист.
В свою очередь, вложения в фондовый рынок также видятся рисковыми. По словам Переславского, все чаще говорят о том, что большинство секторов были перегреты и сейчас сдуваются с разной интенсивностью.
Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, в каких случаях банк может забрать деньги клиента на законных основаниях.
По словам эксперта, речь идет о заморозке счета или части находящейся на нем суммы. Это может произойти, например, если клиент постоянно получает суммы от разных физических или юридических лиц, при этом никак не проясняет источник происхождения средств.
До этого юрист Павел Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с банковских карт россиян без их ведома. Речь идет о налоговой инспекции и судебных приставах. При этом эксперт подчеркнул, что представители ФНС и ФССП могут делать это только на основании решения суда и при наличии исполнительного листа.
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