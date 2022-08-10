Переводы более 10 тысяч рублей предложили замораживать до повторного подтверждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Банку России предложили блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до тех пор, пока дополнительная идентификация не будет пройдена пользователем, сообщает газета "Известия".

По данным издания, на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке рассматривалась возможность введения дополнительной идентификации пользователя или фиксированного ПИН-кода для осуществления перевода или получения кредита.

Как отметил председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков, данное предложение было поддержано в связи с необходимостью дополнительных мер для снижения потерь граждан.

В свою очередь, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева заявила о необходимости дополнительного обсуждения данной инициативы и проработки некоторых деталей. По ее словам, подобные инструменты на маркетплейсах и сервисах объявлений демонстрируют эффективность такого подхода.

В то время как вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что это лишь создаст клиентам и банкам дополнительные расходы.

Ранее сообщалось, что новые поправки в закон "О национальной платежной системе", который предполагает борьбу с мошенниками, могут увеличить срок банковских переводов.

Согласно документу, при похищении мошенниками средств через перевод банк-отправитель обязан вернуть деньги клиенту. Во избежание ответственности организации нужно будет до принятия распоряжения на перевод проверить его на признаки мошеннической операции. Банк должен сравнить данные получателя с базой Центробанка, где собирается информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, то банк должен уведомить клиента о риске. При этом даже при подтверждении банк может заблокировать операцию на два дня.

