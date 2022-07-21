Законопроект о борьбе с мошенниками может увеличить срок банковских переводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новые поправки в закон "О национальной платежной системе", который предполагает борьбу с мошенниками, могут увеличить срок банковских переводов. Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно документу, при похищении мошенниками средств через перевод банк-отправитель обязан вернуть деньги клиенту. Во избежание ответственности организации нужно будет до принятия распоряжения на перевод проверить его на признаки мошеннической операции. Банк должен сравнить данные получателя с базой Центробанка, где собирается информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, то банк должен уведомить клиента о риске. При этом даже при подтверждении банк может заблокировать операцию на два дня.
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает правильным повышение безопасности. Вместе с тем он выразил мнение, что специалисты могут переоценивать степень риска, поэтому слишком часто блокировать средства.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков напомнил, что в законопроекте речь идет о блокировке переводов только в адрес уже установленных мошенников. В базе данных же они появляются после того, как проработают пять-семь дней.
Ранее в Сбербанке предупредили об участившихся случаях мошеннических атак на клиентов. Сообщалось, что злоумышленники похищают личные данные от имени сотовых операторов. Чаще всего атаки совершаются на жертв, которые ввели данные на фишинговых сайтах. В таком случае у мошенника уже есть номер и CVV-код карты.
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