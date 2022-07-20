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Общество

18:30

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Эксперт рассказал, можно ли очистить свою кредитную историю

Очистить историю: как заемщикам не попасть на новую уловку мошенников
обществофинансы

В Центробанке РФ рассказали, что банковские мошенники придумали новую уловку: они обещают клиентам полностью зачистить кредитную историю. Цена за псевдоуслугу начинается от 30 тысяч рублей. Разбираемся, как не стать жертвой злоумышленников.

Исчезают после оплаты

Фото: depositphotos/REDPIXEL

В ЦБ пояснили, что мошенники предлагают людям "улучшить" их кредитные истории, удалив заемщиков из базы должников. Объявления о подобных услугах можно встретить в некоторых телеграм-каналах. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха, мошенники обещают людям, что эта процедура повысит шансы на получения новых займов.

В пресс-службе регулятора уточнили, что злоумышленники просят за услугу 30 тысяч рублей или 30% от суммы долга. При этом они даже не отрицают, что это незаконно. Как только человек переводит требуемую сумму, преступники исчезают, а пострадавший клиент остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам.

Также в Центробанке предположили, что новая схема – только часть преступной цепочки.

"Клиента, как правило, "раскручивает" группа взаимосвязанных лиц: сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. Когда человек оказывается в долгах, в дело вступают "раздолжнители", псевдоюристы", – добавили представители ЦБ.

В среду, 20 июля, об активизации мошенников сообщили и в Сбербанке. В кредитной организации рассказали, что злоумышленники представляются сотовыми операторами и пытаются похитить личные данные клиентов банков. Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи платежные данные уже были "слиты" в сеть.

Очистить невозможно?

Фото: depositphotos/fizkes

Мошенники адаптируются к новым экономическим и социальным условиям. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

"Мошенники совершенствуются. Нам уже не звонят роботы, которые говорят, что с вашей картой происходят странные операции. Эффективность старых схем снизилась, поскольку люди стали более осторожными. Поэтому злоумышленники придумывают что-то новое, в том числе возможность очистить кредитную историю", – считает эксперт.

По его словам, данные о кредитах нужны банкам для того, чтобы должник, который не вернул займ в одном месте, не получал его и в другой организации.

Сейчас финансовые организации более тщательно исследуют своих клиентов. Времена, когда кредиты раздавали веерно каждому желающему, к счастью, прошли.
Василий Солодков
директор Банковского института ВШЭ

По его словам, кредитную историю невозможно просто так очистить. Ее можно только улучшить.

"Например, можно взять короткий кредит в микрофинансовой организации и вовремя его погасить. Но компания должна быть официальной и проверенной. Клиенту важно уточнить, предоставляет ли МФО информацию в кредитное бюро о том, что человек вовремя погасил займ", – добавил эксперт.

Эффект трех "да"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Психолог Наталья Федына в беседе с Москвой 24 рассказала об основных речевых уловках мошенников, на которые не следует поддаваться. По ее словам, злоумышленники в разговоре часто используют так называемый эффект трех "да".

"Если человек отвечает согласием на первые три вопроса мошенника, например: это ваша фамилия, это ваш город, это ваш номер карты, то есть риск, что и на следующие вопросы может ответить положительно. Так злоумышленники смогут вытянуть из клиента банка конфиденциальную информацию", – рассказала Наталья Федына.

Еще один прием мошенников – говорить быстро. В таком темпе человек не может критически осмыслить и проанализировать ситуацию, продолжает психолог. "Часто голос злоумышленника приятный и располагающий к себе, из-за чего собеседник может довериться и ничего не заподозрить", – добавила она.

Еще мошенники часто обращаются к жертвам по имени и отчеству. Называют и другие точные данные. Это тоже может усыпить бдительность собеседника.
Наталья Федына
психолог

По словам психолога, в периоды нестабильной экономической ситуации число жертв мошенников увеличивается. Потому что в такое время люди чаще испытывают тревогу и страх, чувство неопределенности в том числе и за финансовое благополучие. В этом состоянии людьми проще манипулировать, заключила специалист.

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