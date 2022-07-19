Аналитики зафиксировали рост числа заявок на кредиты в РФ

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Количество заявок на кредиты среди россиян выросло на 58% в июне по сравнению с мартом 2022 года, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса "Сравни".

По данным аналитиков, снижение числа заявок наблюдалось в феврале, в то время как с апреля – мая фиксировался рост кредитной активности. Эксперты полагают, что динамика связана со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижением уровня ключевой ставки.

Согласно результатам исследования, максимальный средний размер запрашиваемых кредитов в РФ зафиксирован в Санкт-Петербурге. Его размер составил 450 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчины на 42% чаще женщин оформляли кредиты в текущем году.

Среди основных целей для получения заемных средств аналитики выделяют закрытие базовых жизненных потребностей, рефинансирование кредита и покупку подержанного автомобиля.

Ранее в Банке России сообщили, что выдача кредитов физическим и юридическим лицам в РФ в мае снизилась на 0,2%.

При этом сокращение корпоративного портфеля также составило 0,2% (124 миллиарда рублей) в связи с уменьшением на 126 миллиардов рублей валютной части.

В регуляторе добавили, что проблемы с логистикой оказывают влияние на спрос компаний на кредиты.

