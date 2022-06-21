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Москва 24

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20:32

ЦБ РФ зафиксировал снижение кредитования физлиц на 0,2% в мае

экономика

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Выдача кредитов физическим и юридическим лицам в РФ в мае снизилась на 0,2%, сообщается на сайте Банка России.

При этом сокращение корпоративного портфеля также составило 0,2% (124 миллиарда рублей) в связи с уменьшением на 126 миллиардов рублей валютной части.
В регуляторе добавили, что проблемы с логистикой оказывают влияние на спрос компаний на кредиты.

Как отметили в ЦБ РФ, в мае ипотечный портфель банков сократился на 0,1%, в то время как выдачи по льготной ипотеке составили порядка 50 миллиардов рублей.

При этом с 68 миллиардов рублей в апреле до 43 миллиардов рублей в мае сократились выдачи семейной ипотеки. Регулятор связывает это с удовлетворением спроса на данный вид кредитования в марте 2022 года.

Выдачи рыночной ипотеки в мае остаются низкими в сравнении с прошлогодними показателями в 350 миллиардов рублей. В мае 2022 года они составили лишь порядка 43 миллиардов.

Кроме того, банки РФ продолжили сокращение необеспеченного потребительского кредитования в мае. Оно замедлилось до 0,4% по сравнению с 1,5% в апреле и 1,9% в марте. Стандарты выдач остаются жесткими, а ставки – высокими, отметили в Центробанке.

Банк России также зафиксировал увеличение в мае средств юрлиц и физлиц в российских банках на 2,2% (+859 триллионов рублей) и 0,8% (+257 миллиардов рублей) соответственно.

В то же время регулятор предупредил о дополнительных рисках для банков РФ при валютизации депозитов, в связи с чем кредитные организации могут уменьшить объем операций с валютой.

Ранее для противодействия мошенникам Центробанк РФ предложил внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов.

Наличие самоограничений в кредитной истории будет проверяться банками перед выдачей кредитов и займов. При присутствии таких ограничений у кредитора не будет возможности требовать погашения долга, если он все же принял решение о предоставлении такому заемщику кредита.

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