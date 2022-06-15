ЦБ РФ рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов и бонусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк России порекомендовал кредитным организациям не выплачивать акционерам дивиденды в 2022 году. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.
Также Центробанк до конца года рекомендовал банкам не выплачивать бонусы топ-менеджерам.
"Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами (участниками) и нефиксированной части оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита до конца текущего года", – отмечается в сообщении.
Ранее в ЦБ РФ выступили с предложением внедрить схему самозапрета на выдачу кредитов. Ожидается, что россияне по желанию будут устанавливать ограничения через госуслуги или бюро кредитных историй, тем самым обезопасив себя от мошенников. Снять ограничения можно будет там же, лимита на такую опцию не будет.
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