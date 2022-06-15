ЦБ РФ выпустит три памятные серебряные монеты

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ЦБ РФ выпустит памятные серебряные монеты номиналом 2 и 3 рубля. Их посвятят Ивану Кожедубу, 100-летию образования Республики Адыгея и 450-летию битвы при Молодях, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что тираж каждой монеты будет составлять 3 000 экземпляров. На 2 рублях изобразят героя ВОВ Ивана Кожедуба. На заднем плане будут силуэты летящих самолетов.

На серебряной монете, посвященной Адыгее, создадут элементы герба республики. На трехрублевой монете "450-летие битвы при Молодях" изобразят русских полководцев – князя Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина. Также на монете представят символы славы, верности правителю и победы над врагом – гуляй-город, скачущие жокеи, оружие.

Ранее сообщалось, что ЦБ выпустит монету номиналом 3 рубля по случают 220-летия основания министерства иностранных дел РФ и 20-летия учреждения Дня дипломатического работника. Отмечалось, что тираж монеты составит три тысячи штук.