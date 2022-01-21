ЦБ выпустит памятную монету по случаю 220-летия МИД РФ

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24 января Центробанк выпустит в обращение памятную монету номиналом 3 рубля по случают 220-летия основания МИД РФ и 20-летия учреждения Дня дипломатического работника. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, там также нанесено обозначение ее номинала, массы и пробы серебра. На обороте нанесено изображение здания министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади в Москве и здание Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где ведомство располагалось до 1917 года.

Тираж монеты составит три тысячи штук. Она является законным платежным средством на территории России.

Ранее стало известно, что Центробанк собирается представить модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. До 2025 года регулятор намерен провести широкий комплекс мер по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

Так, купюру номиналом 100 рублей выпустят в обращение в 2022 году, 1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

