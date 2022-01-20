ЦБ РФ представит обновленную банкноту 100 рублей

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Центробанк собирается представить модернизированную банкноту 100 рублей, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев РИА Новости.

По его словам, в 2021–2025 годах ЦБ планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

Планируется, что 100 рублей выпустят в обращение в 2022 году, 1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Ранее сообщалось, что новая сторублевая купюра поступит в обращение в России к концу 2022 года. Как рассказал зампред Центробанка Михаил Алексеев, эскизный проект новой купюры уже утвержден.

Полностью обновить российские банкноты планируется к 2025 году, за исключением купюр номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенных в 2017 году.