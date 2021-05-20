В Центробанке раскрыли дизайн новых купюр

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Новый дизайн для сторублевых купюр разработали в РФ. Отмечается, что банкноты будут отличаться от прежних более крупными цифрами. Об этом сообщил куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По его словам, на новых купюрах в 100 рублей появятся специальные рельефные метки. Их цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок будет немного другим.

"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это – общемировая тенденция", – цитирует специалиста "Российская газета".

Известно, что купюры с новым дизайном поступят в оборот в 2022 году.

Ранее сообщалось, что ЦБ к 2025 году выпустит обновленные банкноты, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов. На лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение столицы, а на пятидесятирублевой – Санкт-Петербурга, однако на обороте появятся достопримечательности Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Помимо этого, на десятирублевой купюре будет изображен Новосибирск, на пятисотенной – Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей – Екатеринбург.