В Кремле призвали не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием за протесты

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Решение ЦБ РФ о размещении на пятитысячной купюре изображения Екатеринбурга вместо Хабаровска не согласовывалось с Кремлем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Центральный банк не должен обсуждать данную тему с Кремлем.
Также Песков отметил, что считает абсолютно неверным подходом размышления о том, что решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры вызвано желанием наказать регион за проходившие там протесты.
"Разговор по поводу наказания не уместен", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что ЦБ к 2025 году выпустит обновленные банкноты, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов. На лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение столицы, а на пятидесятирублевой – Санкт-Петербурга, однако на обороте появятся достопримечательности Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Помимо этого, на десятирублевой купюре будет изображен Новосибирск, на пятисотенной – Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей – Екатеринбург.
ЦБ обновит дизайн банкнот к 2025 году
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