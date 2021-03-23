ЦБ утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей

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Центробанк утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", главное здание Московского государственного университета. Об этом заявил зампред регулятора Михаил Алексеев, передает РИА Новости.

"Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие", – цитирует Алексеева пресс-служба ЦБ.

По его словам, достопримечательности Центрального федерального округа, которые разместят на оборотной стороне купюры, раскроют позже.

Ранее Алексеев рассказал, что к 2025 году ЦБ выпустит обновленные банкноты, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов. Он напомнил, что банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенные в 2017 году, отличаются модернизированным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В свою очередь, банкноты образца 1997 года не обновлялись, поэтому их стоит усовершенствовать, отметил эксперт.

В 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые.

