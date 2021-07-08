ЦБ назвал фаворитов для изображения на банкнотах 1000 и 5000 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев рассказал о фаворитах для изображения на банкнотах 1000 и 5000 рублей. По его словам, на обновленной тысяче многие хотят видеть Нижегородский кремль, а для 5000 рублей – памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса и дом Севастьянова. Эксперт отметил, что окончательное решение еще не принято.

"Если уж кремль появится, то это будет объект не второго плана, а первого. Что касается других объектов, может быть, будет возможность и их разместить, может быть, еще один или два – до трех максимум. Это будут объекты второго плана", – пояснил он.

Алексеев рассказал, что для банкноты номиналом 5000 рублей популярностью пользуются виды Уральского горного хребта.

"С объектами, которые характеризуют город Екатеринбург как столицу Уральского федерального округа, честно говоря, несколько сложнее, потому что таких однозначных позиций здесь нет. Но среди тех объектов, имена которых сегодня ярко и громко звучали, я могу назвать памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса", – добавил специалист.

Он также сообщил, что вопрос еще будет изучаться и выразил надежду, что совет директоров Банка России в конце концов выйдет на обоснованное решение.

Полностью обновить российские банкноты планируется к 2025 году, за исключением купюр номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенных в 2017 году.

В 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые. На них будут запечатлены города РФ, а также виды других достопримечательностей соответствующих федеральных округов страны.