В ЦБ РФ предложили ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

Россияне смогут официально запрещать себе выдачу кредитов. Интересную схему предложили в Центробанке.

Предполагается, что граждане по желанию будут устанавливать ограничения через сайт госуслуг или бюро кредитных историй. Тем самым обезопасив себя от мошенников. Снять ограничения можно будет там же. Лимита на такую опцию нет.

Получить заем после отмены самозапрета позволят через два дня. Перед оформлением договора учреждения будут обязаны проверять есть ли ограничения на определенный тип кредитования или на все сразу. Если деньги выдадут, несмотря на установленное ограничение, возвращать их не придется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.