До 600 иностранных наемников могут оставаться на заводе "Азот" в Северодонецке

В Северодонецке на заводе "Азот" в окружении могут оставаться до 600 иностранных наемников и порядка 2,5 тысячи украинских боевиков. Об этом сообщили в МВД Луганской Народной Республики.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников ВСУ.

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