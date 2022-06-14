Собянин расширил программу поддержки инноваторов и изобретателей

В правительстве Москвы расширили программу поддержки инноваторов и изобретателей. Теперь гранты от города смогут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Компенсировать расходы по патентам можно не только на изобретения, но и за полезные модели. Размер грантов в России – 75 тысяч рублей на один патент. А за рубежом – до двух миллионов рублей. Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера i.moscow до 1 декабря.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.