Владелец сети "Еда – и точка" намерен подать в суд на представителей нового McDonald’s

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владелец сети "Еда – и точка" Сергей Понкратов планирует подать в суд на представителей российского McDonald’s, который получил название "Вкусно – и точка". Об этом сообщает Life.ru.

Сеть "Еда –и точка" появилась в Приморье в 2018 году. При этом Понкратов заявил, что планировал расширяться, открывая "Кофе – и точка", "Обед – и точка" и другие заведения с похожими названиями. Предприниматель отметил, что не просит денег, но хочет, чтобы сеть убрала из названия слово "точка".

"Понимаете, мы находимся во Владивостоке, и, когда вышла новость о переименовании McDonald’s, 9 человек из 10 провели параллель с нами. Нас теперь сравнивают, вплоть до того, что даже спрашивали, а не мы ли стали собственниками", – пояснил Понкратов.

По его мнению, если в будущем он захочет открыть заведение своей сети в Москве, то сразу получит репутацию подделки или реплики.

В настоящее время сеть "Еда – и точка" состоит из 18 предприятий быстрого питания. При этом заведения предлагают шаурму, хот-доги, а также шаур-дог (сосиски в лаваше).

Ранее владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор заявил, что приобрел бизнес по цене намного ниже рыночной. Бизнесмен отметил, что корпорация McDonald’s не вносила арендную плату и не расплачивалась с поставщиками, компания только платила зарплату работникам. По его словам, привлечение заемных средств на развитие сети не планируется.

