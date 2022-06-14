В сеть ресторанов "Вкусно и точка" привезли продукты отечественного производства

В сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" привезли из Тулы продукты отечественного производства.

Сеть действительно стала полностью российской. Открытие точек фастфуда вызвало настоящий ажиотаж среди москвичей. Очереди на Пушкинской площади были почти как в 1990 году.

Первые посетители оценили вкус блюд обновленного меню. Некоторые говорили, что отличий от легендарных бургеров нет.

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