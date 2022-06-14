Путин встретится с освещающими спецоперацию военкорами в рамках ПМЭФ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретится с сотрудниками СМИ, освещающими в том числе ситуацию в экономике и военную спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что встреча будет проходить с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений, а также с главами российских телевизионных, печатных-, интернет-СМИ. При этом в открытом режиме пройдет лишь часть мероприятия, остальное время встречи организуют в закрытом режиме.
"Наверняка у тех, кто работает в информационном мире сейчас и затрагивает темы, связанные и с экономикой, и со специальной военной операцией, конечно же, много вопросов президенту есть", – отметил Песков.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в разговоре с РИА Новости заявил, что на ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников.
"Не сказал бы, что география представительства сильно поменялась. Всего мы ожидаем не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации. В этом году в качестве страны-гостя на форуме выступит Египет", – заявил Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате.
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