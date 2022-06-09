Россию невозможно обнести забором – Путин

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Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями на ВДНХ в преддверии ПМЭФ заявил, что Россию невозможно обнести забором.

"Невозможно такую страну, как Россия, со стороны обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить", – сказал российский лидер, комментируя ограничения в отношении страны.

Путин также подчеркнул, что ограничения в микроэлектронике являются одним из главных направлений удара по РФ.

"У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России. Это одна из сложных тем, тяжелых и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер", – заявил президент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена устанавливать железный занавес. По ее словам, это делает Евросоюз.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу не удастся осуществить план по международной изоляции России.

Медведев подчеркнул, что важно приложить все усилия, чтобы обеспечить развитие и безопасность РФ. По его словам, Совбез РФ играет в этом важную роль.

