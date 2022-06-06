Железного занавеса с российской стороны не будет – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена устанавливать Железный занавес. По ее словам, это делает Евросоюз.
"Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то", – заявила она в эфире итальянского телеканала La7.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Дмитрий Певцов оценил массовые отказы зарубежных артистов и киностудий работать с Россией. По словам Певцова, нового железного занавеса по типу советского ожидать не приходится из-за прозрачности современного мира. Он подчеркнул, что полученную возможность следует использовать для развития молодых исполнителей, художников, авторов кино и театра.
В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу не удастся осуществить план по международной изоляции России. Медведев подчеркнул, что важно приложить все усилия, чтобы обеспечить развитие и безопасность РФ. По его словам, Совбез РФ играет в этом важную роль.
До этого, 3 марта, датские СМИ сообщили, что производитель детских конструкторов Lego приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в РФ. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной операции России на Украине.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Американские кинокомпании начали останавливать прокат своих фильмов в РФ
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